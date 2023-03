Centinaia di tifosi dell’Eintracht Francoforte sono arrivati a Napoli in occasione della partita di Champions League che si giocherà stasera alle ore 21 allo stadio Maradona. Gli ultras tedeschi hanno deciso di venire nella città partenopea nonostante l’impossibilità di assistere al match dagli spalti visti i divieti imposti dalle autorità nei confronti di chi è residente o è nato a Francoforte. Dalle immagini si vedono tantissimi tifosi vestiti di nero mentre camminano per le strade della città e urlano: “Napoli, Napoli, vaff*****o”. Il clima, dunque, è sempre teso e cresce la paura per possibili scontri con la tifoseria azzurra. Nel frattempo circa 800 uomini delle forze dell’ordine stanno presidiando la città per prevenire disordini fra le fazioni, dopo i precedenti di Francoforte in cui si registrarono oltre 40 arresti.

