L'ex ct della Nazionale: "Bravo Spalletti, Vlahovic gran giocatore"

“La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa”. Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Un po’ di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro. Basta allenare”, ha concluso l’ex allenatore di Atalanta, Parma e Fiorentina sua ultima panchina nel 2021.

“Vlahovic? Grande giocatore, problema è di squadra”

“Vlahovic? I rigori si possono sbagliare, ma la reazione che ha avuto nei 15 minuti successivi è stata da grande giocatore. Ha tentato di fare gol in tutti i modi, è stato anche sfortunato” ha detto Prandelli a proposito del momento dell’attaccante serbo della Juventus che lui ha lanciato in maglia viola. “Io penso sia un giocatore molto forte. Il problema è generale – ha aggiunto – di squadra. I momenti difficili ci sono per tutti, ma sottolineo ancora la reazione dopo il rigore”. “I giovani della Juve son tutti molto interessanti, ma quello che ha più tecnica e qualità è Fagioli. Un giocatore molto interessante”, ha concluso.

“Napoli? Bravo Spalletti, ma anche club ad assecondarlo”

“I meriti del Napoli sono nel lavoro di Spalletti, che è sempre stato bravo. Ma la società è stata bravissima a capire che era il momento di cambiare, seguendo l’indicazione dell’allenatore che ha aveva bisogno di 3 giocatori specifici per il suo modo di fare calcio. Bravo Spalletti, ma brava la società ad assecondarla. Bisogna prendere i giocatori nei ruoli giusti” ha poi sottolineato Prandelli. Lo stesso vale per il Torino, dove Cairo ha detto di voler assecondare le richieste di Juric. E’ l’allenatore che deve dare le indicazioni per le sue idee di squadra. Poi l’operatore di mercato deve provare ad assecondarlo”, ha spiegato Prandelli. “Dal punto di vista dell’ intensità europea, i nostri club sono migliorati molto. Abbiamo di fatti già 2 squadre ai quarti di Champions League e speriamo nell’Inter, ora serve la continuità”, ha aggiunto. Infine Prandelli ha affrontato il momento delle due milanesi. “Il Milan è una squadra solida, ch gioca un buon calcio, ora sembra aver ritrovato serenità perchè quando ci sono problemi poi te li porti anche nello spogliatoio”, ha concluso.

