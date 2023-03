Le reti nel primo tempo di Singo e Sanabria

Seconda vittoria consecutiva per il Torino dopo il ko nel derby. I granata. nell’anticipo delle 12.30 della 26esima giornata di serie A, si sono imposti per 2-0 sul campo del Lecce. Le reti nel primo tempo e a distanza ravvicinata: al 20′ Singo ha aperto le marcature su assist di Miranchuk mentre il raddoppio è arrivato con Sanabria tre minuti dopo. La squadra di Juric torna così momentaneamente al settimo posto in classifica, scavalcando il Bologna.

