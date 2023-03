La squadra di Allegri fa suo il match dopo essere stata raggiunta dai blucerchiati: doppietta per Rabiot

La Juventus supera per 4-2 la Sampdoria all’Allianz Stadium di Torino, nella gara valida per la 26ma giornata di serie A. Doppio vantaggio bianconero con Bremer e Rabiot a segno all’11 e al 26′ ma la sampdoria pareggia in un minuto con le reti di Augello al 31 e Djuricic al 32. Nella ripresa Rabiot fa doppietta andando a segno al 63′. Vlahovic fallisce al 68′ un calcio di rigore e colpisce una traversa nell’azione finale che consente a Soule di chiudere il match sul 4-2.

