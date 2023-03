Il centrocampista francese della Juventus non ci sarà nel match di Europa League contro il Friburgo

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è stato escluso dai convocati per il match di Europa League di questa sera contro il Friburgo. A quanto si apprende, l’esclusione è dovuta a motivi disciplinari, per essere arrivato in ritardo al ritiro pre partita.

