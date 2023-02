I gol di Barak, Cabral e Biraghi su punizione da oltre metà campo

Dopo quasi un mese e mezzo la Fiorentina, brillante in Europa, torna a vincere anche in campionato superando al ‘Bentegodi’ per 3-0 il Verona che resta impantanato al terz’ultimo posto. I viola con questo successo raggiungono l’Empoli a 28 punti posizionandosi al 12mo posto in classifica uscendo dunque dalla zone paludose della bassa classifica. Decisivo il primo tempo con la rete di Barak al 12′ (con un tiro sotto la traversa dopo una discesa sulla fascia di Ikonè) e di Cabral al 38′ (sinistro su corner a uscire di Mandragora), a suggello di un frazione ben giocata dai Viola in ogni reparto. Il tecnico Italiano ha spostato a più riprese sia i centrocampisti che il tridente offensivo non dando così punti di riferimento agli scaligeri, in difficoltà nel creare azioni offensive pericolose. Nella ripresa i veneti hanno provato a spingere e dare ritmo per riaprire il match ma non hanno trovato varchi. I viola si sono ben difesi portando a tre le reti con Biraghi al 90′, su punizione da oltre metà campo. La Fiorentina non vinceva in campionato dal 7 gennaio, nella sfida interna contro il Sassuolo.

