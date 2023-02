I viola avanzano agli ottavi di Conference League dopo il 4-0 dell'andata

La Fiorentina, dopo il 4-0 dell’andata, supera al Franchi in rimonta per 3-2 il Braga nella gara di ritorno dei playoff di Conference League. Lusitani in vantaggio con Castro al 17′, raddoppio di Djalo al 34′. Al 37′ Mandragora accorcia le distanze. Nella ripresa reti di Saponara al 58′ e di Cabral all’83’.

