Il Sassuolo espugna 1-0 il campo del Lecce in un match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Decide la rete di Thorstvedt al 65′. Grazie a questa vittoria esterna gli emiliani salgono a quota 27 punti in classifica raggiungendo i salentini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata