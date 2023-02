Ospiti in vantaggio con Cambiaghi nel primo tempo, pareggia Cabral a pochi minuti dalla fine

Fiorentina ed Empoli hanno pareggiato per 1-1, nel derby toscano valido per la 23a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 28′ con un bel gol di Cambiaghi, bravo a battere il portiere su assist a centro area di Caputo. Sempre nella prima frazione, il Var annulla prima un gol alla Fiorentina con Barak per un fuorigioco di Nico Gonzalez e poi una rete all’Empoli a Caputo sempre per fuorigioco. Nella ripresa la squadra di Italiano attacca a pieno organico, sfiorando a più riprese il gol ma rischiando anche di subire il raddoppio in contropiede. Poi all’85’ i viola trovano il meritato pareggio con un colpo di testa di Cabral su cross di Dodo respinto dalla traversa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata