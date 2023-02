I biancazzurri raggiungono momentaneamente il quarto posto, esordio amaro per Paulo Sousa con i granata

La Lazio si impone per 2-0 in casa della Salernitana, in una gara valida per la 23a giornata di Serie A. Decisiva la doppietta nella ripresa di Ciro Immobile al 60′ su assist di Marusic dalla destra e al 69′ su calcio di rigore concesso per fallo di Sepe sullo stesso bomber biancoceleste. Nel finale Salernitana in dieci per il rosso a Bronn, autore di un fallo da cui scaturisce un rigore sbagliato da Luis Alberto. Con questa vittoria, la Lazio scavalca momentaneamente Roma e Atalanta al quarto posto in classifica con 42 punti. Esordio amaro per Paulo Sousa sulla panchina della compagine granata, che resta invischiata in zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata