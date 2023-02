Approvata l'assegnazione degli slot a partire dal 2025: le squadre sudamericane saranno sei

Saranno 12 le squadre europee che prenderanno parte al nuovo Mondiale per Club nella formula a 32 squadre che prenderà il via da giugno-luglio 2025. Il Consiglio della Fifa ha approvato oggi all’unanimità l’assegnazione degli slot per le squadre partecipanti, fatta sulla base di “una serie di metriche e criteri oggettivi”: oltre ai 12 team della Uefa, ce ne saranno sei dalla Conmebol (Sudamerica), 4 da Caf (Africa), Concacaf (Nord e Centro America) e Afc (Asia) e una dall’Ofc (Oceania).

L’organismo di controllo del calcio mondiale ha inoltre annunciato che l’edizione 2023 della Coppa del Mondo per Club si terrà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre.

