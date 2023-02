Il giocatore ceco ha postato un video su Instagram: "Non voglio più nascondermi"

“Sono omosessuale e non vogliono più nascondermi”. Fa coming out sui social, Jakub Jankto, ex giocatore di Sampdoria e Udinese. Il video postato su Instagram in inglese. “Anch’io voglio vivere la mia vita in libertà”, le parole del giocatore ceco.

