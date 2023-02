Il centrocampista ceco, ex Samp e Udinese, in un video su Instagram: "Sono gay""

Jakub Jankto fa coming out. L’ex calciatore di Udinese e Sampdoria, oggi allo Sparta Praga, ha pubblicato sui social un video su Instagram nel quale si rivolge ai suoi fan per dichiarare la proprima omosessualità.

Le parole di Jankto su Instagram

“Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione”, dice il classe ’96 che poi aggiunge: “Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”, conclude il 27enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jakub Jankto (@jakubjanktojr)

Chi è Jacub Jankto

Nato a Praga, il 19 gennaio 1996 si è formato nelle squadre giovanili dello Sparta Praga. Poi a 18 anni arriva in Italia tra le fila dell’Udinese, che lo nota per quattro gol infilati nella porta del Montenegro U18. Con i friulanci gioca il suo primo Campionato Primavera poi nel nel 2015-2016 va in Serie B, in prestito all’Ascoli. Al termine della stagione torna ad Udine dove esordisce in Serie A nel match finito 2-2 contro la Fiorentina. La sua prima rete nel massimo campionato la segna contro la Juventus, nella sfida persa 2-1.

Dopo 65 partite e 9 reti il centrocampista di Praga passa alla Sampdoria con cui disputa in tre anni, dal 2018 al 2021, ben 90 gare realizzando 8 gol. Nell’estate del 2021 il passaggio al Getafe che paga il cartellino 6 milioni più bonus. Jankto rimane in Spagna però solo un anno, lo scorso agosto torna a casa allo Sparta Praga, in prestito. Nel 2017 esordisce in Nazionale maggiore con cui colleziona 45 presenze e 4 gol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata