Vantaggio di casa con autogol di Ibanez, pareggia Dybala su rigore

Pareggio per 1-1 tra Lecce e Roma allo stadio di ‘Via del Mare’ nella gara valida per la 22a giornata di serie A. Lecce in vantaggio grazie a un autogol di Ibanez su colpo di testa su calcio d’angolo di Baschirotto, pareggio di Dybala su rigore per il fallo di mano in area di Strefezza al 17′. La squadra allenata da Jose Mourinho manca l’aggancio all’Inter al secondo posto e appaia il Milan momentaneamente in terza posizione a 41 punti.

