Sarebbe stato trovato vivo ma ferito il 31enne disperso per ore

C’era anche l’ex calciatore di Chelsea e Newcastle, Christian Atsu, tra i dispersi a seguito del terremoto tra Turchia e Siria. Secondo quanto riferito dal Daily Star, il ghanese sarebbe rimasto per ore “intrappolato sotto le macerie”. In serata la notizia: secondo ‘A Bola’ è stato trovato vivo e si trova in ospedale.

Atsu gioca per il club turco Hatayspor, che ha sede nella regione di Kahramanmaras, una delle zone più colpite dal terremoto. Anche molti dei compagni di squadra di Atsu sono rimasti coinvolti nel disastro, ma poi sono stati salvati e trasferiti al sicuro.

Oltre al calciatore, tra i dispersi ci sarebbe anche il direttore sportivo dell’Hatayspor Taner Savut, che si ritiene sia ancora sepolto sotto le macerie.

