Gol di Ibanez al 2' ed Abraham al 6'

La Roma supera 2-0 l’Empoli nella gara valida per la 21/a giornata di Serie A. I giallorossi ipotecano il successo nei primi minuti di gioco: a segno Ibanez al 2′ ed Abraham al 6′, entrambi di testa sugli sviluppi di un Calcio d’angolo battuto da Dybala. La squadra di Mourinho sale così a 40 punti e aggancia momentaneamente l’Inter al secondo posto, i toscani invece rimangono fermi a quota 26.

Le parole di Mourinho

“La verità è che facciamo il massimo, e come dico sempre io chi dà il massimo non può dare di più”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo il successo contro l’Empoli. “Prima della partita ho detto ai giocatori ‘dobbiamo entrare in campo con uno zaino pieno di frustrazione e tristezza per l’ultima sconfitta, ma non possiamo aspettare di avere un aiuto da parte degli altri, siamo solo noi’ – ha raccontato il manager portoghese – La nostra realtà è questa, se avesse giocato questa squadra contro la Cremonese avremmo vinto e saremmo in semifinale, però oggi non saremmo riusciti a vincere. Abbiamo giocato con la squadra che in teoria in questo momento è la più forte. Facciamo quello che possiamo, oggi abbiamo preso tre punti contro un’ottima squadra. Abraham? Sta vivendo un momento positivo, in questa fase anche se non fa gol il suo contributo è importante. Ha fatto una bella partita”.

Il tabellino di Roma-Empoli 2-0, gara valida per la 21/a giornata di Serie A

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (49′ st Llorente), Cristante, Matic, El Shaarawy (39′ st Celik); Dybala (25′ st Bove), Pellegrini (49′ st Belotti); Abraham. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Oliveras, Camara, Tahirovic, Solbakken, Volpato. All. Mourinho.Empoli: Vicario; Ebuehi (37′ st Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (29′ st Henderson), Marin, Bandinelli (38′ st Pjaca); Baldanzi; Satriano (17′ st Cambiaghi), Caputo (17′ st Piccoli). A disp. Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, Fazzini, Haas, Guarino, Vignato. All. Zanetti.Arbitro: Dionisi di L’Aquila.Note: ammoniti Zalewski, Bove (R), Henderson (E).

