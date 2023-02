Da Trigoria si apprende che l’inserimento del calciatore è solo formale e rientra nell’elenco dei giovani formati in Italia

La quiete dopo la tempesta, non la pace però. Dopo la mancata partenza e gli attriti con l’allenatore, Nicolò Zaniolo è stato inserito dalla Roma nella lista Uefa. Il club ha infatti inviato la lista dei giocatori a disposizione di Josè Mourinho per l’Europa League e tra questi c’è anche il numero 22 giallorosso, nonostante per ora resti fuori dal progetto del club da parte dei Friedkin. Da Trigoria si apprende che l’inserimento del giocatore è solo formale e rientra nell’elenco dei giovani formati in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata