La presa di posizione della parte più calda del tifo nerazzurro: "Il giocatore va rispettato"

“Nessun rancore per Skriniar“. È questa la posizione della Curva Nord dell’Inter, cuore del tifo nerazzurro, dopo la decisione del difensore di lasciare il club a giugno a parametro zero per accasarsi al Paris Saint-Germain. La Nord “ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta“, si legge in un comunicato degli ultras, che in vista del derby di campionato in programma domenica sera invitano gli interisti “a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili. L’Inter prima di tutto sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata