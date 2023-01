Mancato l'accordo tra i nerazzurri e il Psg. Marotta: "Ha fatto una scelta, va rispettata"

Chiuso il calciomercato di Serie A e Milan Skriniar resta all’Inter. Il difensore nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno e già in possesso di un accordo con il Paris Saint-Germain, resterà a Milano: è mancata l’intesa economica tra le due squadre per il trasferimento già a gennaio. Lo slovacco non era neanche in tribuna nel match di Coppa Italia dell’Inter contro l’Atalanta, giocato un’ora dopo la fine degli scambi.

L’amministratore delegato interista, Giuseppe Marotta, ha commentato così la vicenda: “Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità e serietà che ha sempre dimostrato, saprà dimostrare con i fatti, in questi mesi che mancano al termine della stagione, di essere all’altezza del ruolo e di militare con la maglia che sta indossando”. Marotta ha poi analizzato le recenti dinamiche del mercato: “Faccio più un ragionamento a largo respiro. È normale che il mondo del calcio subisca dei cambiamenti frequenti da un anno all’altro. Non si possono più immaginare le bandiere nei club, esistono delle dinamiche tali in cui i calciatori cambiano casacca frequentemente. Dobbiamo abituarci a questo tipo di calcio che è un po’ lontano da quello romantico e fatto di sentimenti. Certamente non è quello che gradiamo noi né quello che gradiscono i nostri tifosi però abbiamo a che fare con dei professionisti”.

