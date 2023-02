Slitta il rientro in campo del francese: a causa di un indolenzimento al flessore salterà la sfida di Coppa Italia.

Slitta ancora il rientro in campo di Paul Pogba. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Lazio. “Ha un indolenzimento al flessore, è l’unico indisponibile insieme a Bonucci – ha spiegato – Purtroppo quando stai fuori a lungo e alzi il livello di intensità d’allenamento vengono fuori dei dolori, c’è bisogno di tempo”.

Soffermandosi ancora sul centrocampista francese, Allegri ha detto di aspettarsi “un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione, i miracoli non li fa nessuno e bisogna che il suo corpo si riassesti – ha concluso -. Magari farà mezz’ora, un’ora, una partita, ma bisogna navigare a vista in queste situazioni. Bisognerà sfruttarlo al meglio possibile nei momenti in cui starà bene”.

Vlahovic titolare dal primo minuto

Nella sfida di coppa con la Lazio, invece, sarà titolare dal primo minuto Dusan Vlahovic. “Dovrebbe giocare dall’inizio, per quanto riguarda gli altri devo ancora valutare e decidere, soprattutto nell’ottica di una partita che può finire dopo 120 minuti. Le sostituzioni, a maggior ragione domani, saranno molto più importanti“, ha detto Allegri. “Domani è un’altra competizione, bisogna metter da parte il campionato – ha aggiunto -. È una gara difficile contro una squadra che sta facendo ottime cose“.

