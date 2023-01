Il centrocampista e l'attaccante, infortunati, hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra

Una buona notizia per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella settimana che porta al match di Coppa Italia dei bianconeri con il Monza e a quello di campionato di domenica alle 20.45 con l’Atalanta. Dusan Vlahovic e Paul Pogba hanno svolto infatti tutto l’allenamento con la squadra. La Juventus oggi ha svolto una doppia seduta: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Domani è previsto un allenamento mattutino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata