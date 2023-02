L'ex attaccante partenopeo esalta la squadra di Spalletti

“Questo Napoli merita di vincere lo scudetto e potrebbe arrivare anche in finale di Champions League“. Queste le parole di de Oliveira Filho, meglio conosciuto come Careca, storico attaccante del Napoli che con Maradona e Giordano componeva la Ma.Gi.Ca, il terzetto di punte dei partenopei che ha vinto lo scudetto del 1989-90. Careca ha parlato alla stampa a margine della presentazione del progetto televisivo ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, ideato da Antonio Palmieri e Rossana Russo, prodotto da Nexting, che andrà in onda in regione Campania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata