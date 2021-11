I bianconeri superano 4-2 lo Zenit San Pietroburgo. Atalanta fermata sul 2-2 dal Man United. Stasera in campo Inter e Milan

Juventus agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 4-2 sullo Zenit San Pietroburgo allo Stadium. Protagonista Dybala con una doppietta, le altre due reti sono firmate da Chiiesa e Morata. Si complica invece il cammino per l’Atalanta che è terza nel gruppo dopo il 2-2 con il Manchester United in casa. Per i bergamaschi gol di Ilicic e Zapata ma gli inglesi li raggiungono due volte con una doppietta di Cristiano Ronaldo che acciuffa il pari definitivo al 91′. Stasera tocca alle altre italiane: Milan-Porto alle 18.45 e Sheriff-Inter alle 21.

