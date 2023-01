Il tecnico biancazzurro alla vigilia del big match della 19esima giornata

Maurizio Sarri mette in guardia la Lazio alla vigilia del posticipo della 19esima giornata di campionato contro il Milan. Il tecnico biancazzurro in conferenza stampa ha dichiarato: “Affrontiamo i Campioni d’Italia, hanno individualità di livello, sono reduci dalla sconfitta nel derby e quindi avranno ancor più rabbia, dovremo giocare con la consapevolezza che il calendario ci mette davanti a una grande opportunità”.

Il match di domani all’Olimpico sarà il primo di una serie di match ravvicinati per la Lazio, che nel mese di febbraio giocherà anche le sfide in Coppa Italia contro la Juventus e in Conference League contro il Cluj. Indipendentemente dal risultato finale della partita di domani, ha dichiarato Sarri, dunque, “dobbiamo guardare sempre avanti, nel bene e nel male, giocheremo ogni tre giorni quindi è inutile lasciarsi influenzare dal passato”.

