Con una rete a due minuti dalla fine di Ehizibue l’Udinese supera a ‘Marassi’ la Sampdoria per 1-0 nella gara valida per la 19/ma giornata di Serie A e riduce sempre di più le speranze salvezza dei blucerchiati. La squadra di Stankovic alla terza sconfitta consecutiva resta penultima a 9 punti mentre i friulani, dopo due sconfitte consecutive, ritrovano la vittoria che mancava in A dal 3 ottobre, nella sfida vinta contro il Verona al Bentegodi. Il difensore nigeriano dei bianconeri Ehizibue all’88’ ha ribadito in rete dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area. Udinese ora a 28 punti, momentaneamente al settimo posto.

