L'amministratore delegato ha parlato in tv prima del match Juventus-Atalanta

Maurizio Scanavino parla del caso plusvalenze della Juve. “Riteniamo questa sentenza assolutamente ingiusta ed iniqua. Aspettiamo le motivazioni che dovrebbero arrivare entro fine mese. Sicuramente faremo appello al Collegio di Garanzia per sostenere le nostre posizioni, che sono molto solida, molto chiare, e che sono già state accettate con successo nel percorso ordinario. E crediamo di averne altre”, ha detto l’amministratore delegato della Juventus ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus-Atalanta in merito al -15 inflitto ai bianconeri per il caso plusvalenze.

“Sosterremo con gran forza la nostra difesa ma con grande competenza, professionalità e rispetto nei modi e nelle sedi opportune”, ha detto ancora Scanavino. “Voglio prendere le distanze da quelli pseudotifosi che hanno usato un linguaggio di odio e minacce nei confronti del presidente della Figc Gravina e della sua famiglia e del procuratore Chinè“, ha poi aggiunto.

“Dobbiamo essere pronti a tutto, questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti. Bisogna essere preparati, pronti e determinati a tutto. Non ci aspettavamo una sentenza di questa dimensione, ma non siamo impreparati, faremo al meglio”, ha spiegato. “Abbiamo un pool di avvocati estremamente capace, porteremo avanti con grandissima determinazione gli elementi a sostegno delle nostre ragioni – ha aggiunto – Come ho trovato la squadra? Ho visto grande compattezza, per certi versi mi hanno anche sorpreso. Ho trovato un gruppo estremamente sereno e determinato”.

E poi ha spiegato: “L’inibizione di Cherubini? Abbiamo reagito rapidamente, ho trovato grande compattezza all’interno della società e del management e abbiamo deciso di nominare Calvo come Chief Football Officer dell’area sportiva. E’ una persona nota nel mondo del calcio, ha una grande esperienza maturata sia in Italia che all’estero, al Barcellona. Per le possibili trattative di mercato mi aiuterà lui direttamente insieme a Giovanni Manna, attuale ds della Next Gen che ha grande competenza per quanto riguarda il calciomercato”.

