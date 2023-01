La cerimonia si è tenuta nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova

A Genova, nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti, c’è stata la messa organizzata dalla Sampdoria per ricordare Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio. Centinaia i tifosi che sono accorsi fuori dalla chiesa intonando cori per il campione di Cremona. Hanno partecipato alla cerimonia gli ex compagni di squadra, quelli della Sampdoria dello scudetto, il presidente del club Marco Lanna e tutta la squadra della Samp accompagnata dall’allenatore Dejan Stankovic. Anche la Regione Liguria, presente con il governatore Giovanni Toti, ha reso omaggio ancora una volta a Vialli, proiettando sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari il video con le immagini più significative della sua carriera.

