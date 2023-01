Plusvalenze Juve, Bonucci carica squadra e tifosi

Il capitano bianconero sui social: "Oggi ancora più importante essere squadra". Messaggi anche da Locatelli e Danilo

All’indomani della stangata inflitta dalla Corte federale con i 15 punti di penalizzazione, il capitano della Juventus Leonardo Bonucci suona la carica su Twitter: “Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada” #FinoAllaFine, si legge sull’account del numero 19 bianconero.

Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada. 🤍🖤 #FinoAllaFine pic.twitter.com/lmvsPXtp0i — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) January 20, 2023

Sempre sui social anche altri giocatori della rosa di Allegri hanno deciso di mandare dei messaggi semplici ma diretti, simbolo della loro appartenenza: da Manuel Locatelli che ha postato la foto del simbolo della Juventus a Danilo che ha invece condiviso un cuore gigante.

Chiellini, quando sei alla Juve lo sei per sempre

A Twitter si è affidato anche Chiellini, ex capitano e bandiere bianconera. “Quando sei alla Juve lo sei per sempre”,. Così l’ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, oggi al Los Angeles FC, in un post sul proprio profilo Twitter sulla penalizzazione inflitta al club bianconero.

