L'ormai ex presidente è intervenuto nel corso dell'assemblea degli azionisti

Allo Juventus Stadium l’assemblea degli azionisti della Vecchia Signora, l’ultima presieduta da Andrea Agnelli. “La decisione di rimettere la carica di presidente della Juventus non è stata una decisione facile”, ha detto il presidente dimissionario Andrea Agnelli nel corso dell’intervento introduttivo.

La Juve viene prima di tutto

Agnelli ha dichiarato di aver operato “bene in questi anni” ritenendo ingiustificati i “rilievi” nei suoi confronti e in quelli degli altri indagati. “In questi anni mi sono impegnato al massimo per ottenere i migliori risultati dentro e fuori dal campo. E’ stata una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità. La società è chiamata a difendere la propria posizione – ha aggiunto – E continuare il percorso operato per dimostrare in ogni sede le nostre legittime ragioni. Per questo motivo ho ritenuto opportuno fare un passo indietro”.

“La Juventus viene prima di tutto e di tutti, fino alla fine”, ha aggiunto l’ex numero uno bianconero che ha colto l’occasione per fare i migliori auguri al suo successore, Ferrero, e al nuovo Ad Scanvino.