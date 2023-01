Il tecnico alla vigilia della partita contro la Cremonese: "Chiesa è pronto per un segmento di gara"

Federico Chiesa potrà giocare uno spezzone di gara con la Juventus già domani contro la Cremonese, mentre Paul Pogba potrebbe aggregarsi alla squadra nei prossimi 20 giorni. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della Serie A.

Pogba “sta correndo e momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Se procede così nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, ma tutto dipende dall’evoluzione, vediamo step by step“, mentre Chiesa “sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara“. Saranno convocati, inoltre, i giocatori reduci dalla vittoria del mondiale con l’Argentina, Paredes e Di Maria. Sul ‘Fideo’ Allegri ha detto che “sta discretamente bene”, inoltre “stanno bene” anche i brasiliani Alex Sandro, Bremer e Danilo.

Adesso il campionato sarà “bello e difficile, perché la seconda parte del campionato è quella dove si decide tutto. Va vissuta con entusiasmo, con voglia e responsabilità. Nella seconda parte non c’è più tempo di recuperare, per quello è più bella e divertente. In questo momento il Napoli è nettamente favorito, il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro e andarci a giocare le finali, di Coppa Italia ed Europa League“, ha proseguito Allegri, anche se la mente resta alla partita di domani contro la Cremonese: “Una partita difficile, perché la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha preso gol, ed è una squadra molto aggressiva. Domani dobbiamo avere grande rispetto e umiltà”.

Nulla da aggiungere, invece, sul tema dell’inchiesta sulle plusvalenze: “È un argomento su cui la società si è già espressa e non ho altro da aggiungere”.

