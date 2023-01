Il tecnico dei partenopei: ""Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari"

“Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. D’altronde certi investimenti si ripagano soltanto giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. La vedo inutile mettersi il cappello e la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi la Juve”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Juventus.

“Chi vuole usare il calcio per fare casino devono stare fuori, chi si vuole sfondarsi lo faccia dove gli pare ma devono stare lontani dallo stadio perchè lo sport è della gente. Lo sport è essere più bravi con il sacrificio e tirando il meglio da se stessi. Queste persone devono stare a casa e se non ci stanno gli deve essere imposto” ha aggiunto Spalletti a proposito degli scontri tra ultrà di Napoli e Roma di domenica scorsa sull’autostrada A1.

