L'ex difensore: "Match importantissimo per entrambe"

“Napoli-Juve è una partita molto sentita da entrambe le parti. Siamo in un momento del campionato molto importante, è sicuramente una gara importantissima per tutte e due le squadre. Ho diviso la mia carriera in queste due società, che mi hanno dato tantissimo”. Lo ha detto l’ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, a margine della presentazione dell’album delle figurine Panini ‘Calciatori 2022-2023′ nella sere della Lega di Serie A. “Favorita? Ci arrivano entrambe in un buon momento, è presumibile che si possa vedere una bella gara. Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, che ognuno cercherà di sfruttare. Siamo arrivati ad un momento del campionato che può essere già importante e decisivo”, ha aggiunto. “E’ più la Juve che ha necessità di vincere, per rimanere agganciata. Viene da otto vittorie consecutive, ma ha recuperato solo 3 punti al Napoli che ha un vantaggio che possono gestire. Spalletti e i giocatori stanno facendo davvero un ottimo lavoro”, ha detto ancora Ferrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata