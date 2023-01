Il ricordo del difensore per il suo ex compagno di squadra alla Juventus, scomparso a 58 anni

“Il primo pensiero va alla famiglia di Gianluca. Sono stati veramente giorni molto duri per tutti, però Gianluca avrebbe sicuramente voluto una cerimonia allegra così come è sempre stato nel suo spirito”. Lo dice Ciro Ferrara, a Cremona in occasione della messa in ricordo di Gianluca Vialli. “Mi vengono in mente tanti episodi. Abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme. Come avversari ci siamo ‘menati’ abbastanza, da compagni di squadra in nazionale e con la Juventus abbiamo tanti ricordi bellissimi e piacevoli“, aggiunge Ferrara. “La cosa che contraddistingue Luca, che è stato molto più forte fuori dal campo che in campo, è la sua educazione. Questa è la cosa che forse mi ha sorpreso piacevolmente, un ragazzo educato che si metteva sempre a disposizione degli altri, come solo i capitani grandi sanno fare. Luca, grazie per il viaggio che abbiamo fatto insieme”.

