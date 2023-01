L'ex difensore dell'Inter dopo la messa in ricordo del grande campione a Cremona

“Sono state dette tante cose. È inutile sottolinearle. Adesso, uscendo dalla chiesa, diventa anche un po’ banale. L’applauso dice tutto. È la cornice di tutte le cose che sono state dette in questi giorni. Quando perdi una persona che ha occupato uno spazio importante nella tua vita, il rammarico è di non averle detto tutte le cose che abbiamo detto in questi giorni”. Lo ha dichiarato l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Riccardo Ferri, a Cremona, dopo la messa in ricordo di Gianluca Vialli. “Sarebbe bello dirgli queste cose in vita. Ecco, questo è l’insegnamento. Io ho perso i genitori, e quindi il rammarico era quello non aver detto loro determinate cose. Quando ho visto tutta questa testimonianza di affetto nei confronti di Gianluca, ho pensato che sarebbe bello che le qualità delle persone venissero sottolineate quando ci sono e non solo quando non ci sono più e non possono ascoltare”, ha aggiunto Ferri.

