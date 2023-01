L'ex attaccante e dirigente Juventino arrivando alla messa in ricordo dell'attaccante

“Sarebbe facile parlare dell’ambito sportivo. Io preferisco ricordare il ragazzo e poi l’uomo. È la persona che ci manca non il calciatore”. Lo ha detto l’ex attaccante e dirigente della Juventus Roberto Bettega, arrivando alla messa in ricordo di Gianluca Vialli, alla parrocchia di Cristo Re a Cremona. “Il ricordo più bello? È di carattere personale, quindi scusatemi, ma lo tengo per me”, ha aggiunto Bettega.

