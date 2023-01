Successo esterno per i nerazzurri dopo quattro partite a secco: Koopmeiners e Hojlund regalano tre punti a Gasp

Successo in rimonta per l’Atalanta che espugna il Dall’Ara di Bologna in uno dei due posticipi della 17^ giornata di Serie A.

Padroni di casa in vantaggio dopo sei minuti con la rete di Orsolini. Nella ripresa, il pareggio degli orobici firmato da Koopmeiners dopo due minuti. Gol vittoria siglato da Hojlund al 58′. Entrambe le reti ospiti su assist di Boga, entrato dopo l’intervallo al posto di Pasalic.

La squadra di Gasperini torna al successo dopo quattro giornate e sale a 31 punti, agganciando al quinto posto Lazio e Roma.

Secondo ko consecutivo per gli emiliani, che restano fermi a 19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata