Gran secondo tempo dei salentini, che ribaltano il match con Strefezza e Colombo

Tre buoni punti in ottica salvezza per il Lecce, che supera in rimonta la Lazio per 2-1 nel match della 16esima giornata di serie A. Partita divisa in due: i biancocelesti dominano il primo tempo e chiudono in vantaggio per 1-0 con rete di Immobile al 14′. Ma nella ripresa il Lecce reagisce, cresce e trova prima il pareggio con Strefezza al 57′ e poi al 71′ il sorpasso con Colombo.

