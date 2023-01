Il tecnico partenopeo: "Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo, su questo svilupperemo le prossime gare"

Vigilia del ritorno della Serie A dopo la sosta mondiale. Il massimo campionato riapre i battenti in grande stile con il big match tra Inter e Napoli e il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, ha spiegato le chiavi per la vittoria in conferenza stampa. “L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. È una squadra che sa chiudersi, ha grandi qualità tecniche e grande fisicità. Dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e comando della partita“, ha dichiarato il tecnico di Certaldo, che poi ha proseguito: “Noi dobbiamo usare l’amore di Napoli per questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone e giocare belle partite. Non arriviamo a giocare questa partita forti della posizione in classifica. Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo e su ciò svilupperemo le nostre prossime gare“.

“La mia ossessione è quella di vedere impazzire di gioia questa città. Sono un po’ napoletano anche io, vedere esplodere la città di gioia è la cosa che più mi renderebbe felice”, ha sottolineato Spalletti.

