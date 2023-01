L'allenatore alla vigilia del big match contro il Napoli: "Lukaku è tornato con grande voglia, ci migliorerà"

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, carica i suoi alla vigilia del big match di domani contro il Napoli. “Sì, credo nella rimonta, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio, l’Inter come le altre che inseguono hanno tutti la voglia di accorciare il terreno contro un avversario che al momento è la migliore squadra d’Europa. Bisogna fare i complimenti a al Napoli e al suo allenatore ma tutte dietro hanno voglia e speranza di accorciare il terreno”, dichiara il mister piacentino. In vista del ritorno in campo in Serie A, Inzaghi loda la sua squadra: “Siamo un gruppo unito, compatto, con tifosi straordinari, che vuole vincere tutte le partite senza guardare a infortuni, assenze e squalifiche”. Con una vittoria nerazzurra, la distanza con il Napoli si accorcerebbe a otto punti: “Il divario con il Napoli è importante – ammette – dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma c’è grandissima fiducia e speranza. Tutto però passerà per il campo e le partite che andremo a fare”.

La partita di domani vedrà anche il ritorno in campo di Romelu Lukaku dopo la delusione mondiale con il Belgio. “Sappiamo tutti le qualità del giocatore, è tornato con una grande voglia e predisposizione al sacrificio. Ci dà soluzioni diverse e sappiamo che ci migliorerà ulteriomente, siamo il secondo miglior attacco e lo scorso anno eravamo il primo. Le mie squadre hanno sempre segnato tanti gol, con lui ne faremo anche di più”, dichiara Inzaghi, aggiungendo: “Ho trovato bene lui, ma anche Lautaro, gli olandesi anche loro abbastanza bene. De Vrij ha avuto un colpo, Dumfries un rallemnamento nei primi giorni ma ora sta recuperando, così come Onana, che ha grande entusiamso e voglia”.

Il mister interista ha invece escluso che Milan Skriniar possa essere condizionato in campo dalle discussioni sul rinnovo del contratto: “Conosco le qualità del ragazzo, Milan è un giocatore straordinario che dà sempre tutto in campo, è innamorato dell’Inter e non ho alcun dubbio in merito”.

