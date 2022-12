Gol di Til e doppietta di Madueke. Molte le sperimentazioni per Pioli

Il Milan esce sconfitto, 3-0, dall’amichevole con il Psv Eindhoven. In gol per gli olandesi Guus Til (8′) e Noni Madueke con una doppietta al 21′ e al 56′. I rossoneri non sono mai stati in partita, complici anche le molte sperimentazioni di Pioli, che non è riuscito a rimediare neanche con i numerosi cambi in corsa.

