L'ex direttore sportivo haringraziato Andrea Agnelli

Luciano Moggi è intervenuto all’assemblea degli azionisti della Juventus prendendo la parola tra gli applausi dei presenti. “Se è stato riaperto il caso plusvalenze dovrebbe essere riaperto anche Calciopoli”, ha detto l’ex direttore sportivo della Juventus all’Allianz Stadium. “E’ una ferita che non si rimargina, né per noi né per la Juve, sono sei anni che lavoriamo su questo cofanetto, qui c’è una chiavetta in cui c’è tutta Calciopoli”, ha aggiunto moggi regalando l’usb ad Andrea Agnelli.

Moggi: “Qui per ringraziare Agnelli”

“Sono venuto qui per capire cosa sta accadendo e per ringraziare Andrea Agnelli, nove scudetti non si vincono con facilità“, ha poi aggiunto Moggi. “La società non si è mai difesa o non ha saputo difendersi – ha aggiunto tornando sui fatti di Calciopoli – E’ diventata un giocattolo nelle mani dei media”.

