In apertura il discorso del dimissionario Agnelli

L’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 con una perdita di oltre 238 milioni di euro. L’assemblea si è espressa con il 99,68% di voti a favore, contrari lo 0,32%.

Le parole di Agnelli

Ad aprire l’assemblea ci ha pensato il dimissionario Andrea Agnelli, che ha difeso il proprio operato e quello del suo team sostenendo che “la società è chiamata a difendere la propria posizione – ha aggiunto – E continuare il percorso operato per dimostrare in ogni sede le nostre legittime ragioni. Per questo motivo ho ritenuto opportuno fare un passo indietro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata