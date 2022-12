Il portiere non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio, sarà rivalutato tra due settimane

Si allungano i tempi di recupero del portiere del Milan Maike Maignan. Secondo quanto si apprende, il processo di guarigione del polpaccio sinistro non è ancora ultimato, gli esiti dell’infortunio non sono ancora sufficientemente stabili da permettere un ulteriore progressione del lavoro. Un ulteriore punto della situazione verrà pertanto effettuato tra due settimane. Di fatto da escludere il recupero di Maignan per la ripresa del campionato quando i rossoneri affronteranno Salernitana, il 4 gennaio, e Roma, l’8 gennaio. Lo stesso dicasi per Divok Origi, alle prese con un problema di basso grado al bicipite femorale destro. Un nuovo controllo per l’attaccante belga è previsto tra una settimana, per il ritorno in campo bisognerà attendere almeno 2-3 settimane. Per quanto riguarda Rade Krunic e Junior Messias, infine, entrambi sono alle prese con due problemi muscolari e faranno una risonanza di controllo nella settimana dopo Natale.

