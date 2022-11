Mattatore della partita Giroud autore di due gol, in rete anche Krunic e Messias

Il Milan si impone per 4-0 sul Salisburgo in una gara valida per la 6/a giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Giroud al 13’ e al 57’, di Krunic al 46’ e di Messias al 91’. Con questo risultati i rossoneri si qualificano per gli ottavi di finale.

Nove anni dopo il Milan torna negli ottavi di finale di Champions League. Con una prestazione quasi perfetta, la squadra di Pioli travolge l’RB Salisburgo per 4-0 a San Siro nell’ultima giornata della fase a gironi. Mattatore della serata Giroud, autore di due gol e un assist per Krunic. Di Messias nel recupero la quarta rete. I rossoneri chiudono al secondo posto nel girone E alle spalle del Chelsea e lunedì 7 novembre conosceranno il prossimo avversario nel sorteggio di Nyon.

