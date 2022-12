Il "Dibu" è tornato nella sua città, Mar del Plata

Migliaia di persone si sono riunite nella città argentina di Mar del Plata per acclamare Emiliano Martínez, il portiere della Nazionale di calcio Albiceleste che ha vinto la Coppa del Mondo la scorsa settimana. Il giocatore della Seleccion e dell’Aston Villa è statto accolto da cori e applausi dai suoi concittadini. Il “Dibu”, come viene soprannominato, è nato a Mar del Plata il 2 settembre del 1992. Una cittadina in provincia di Buenos Aires che ha dovuto abbandonare da adolescente per andare a giocare in Inghilterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata