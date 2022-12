Il portiere argentino al centro delle polemiche per aver appoggiato la statuetta vinta come miglior portiere sulle parti intime

Polemiche per il gesto considerato ‘volgare’ del portiere argentino, dopo aver ricevuto il premio come miglior portiere (dopo la vittoria della Seleccion ai Mondiali in Qatar). Martinez ha posizionato la statuetta sulle parti intime. Arriva la sua spiegazione: “Il gesto volgare dopo aver ricevuto il Guanto d’Oro come miglior portiere? L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L’arroganza non funziona con me”, ha spiegato Emiliano Martinez ai microfoni della radio argentina ‘La Red’.

