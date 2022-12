Il ct: "Loro (l'Argentina) stanno giocando una c***o di finale, noi no"

Spunta un video girato nello spogliatoio della Francia durante l’intervallo della finale dei Mondiali in Qatar con l’Argentina, con i Bleus sotto 2-0. Prima Kylian Mbappé scuote i compagni: “E’ una partita unica nella vita, non possiamo fare peggio di così, mettiamoci intensità”, dice l’attaccante del Psg, che poi segnerà una tripletta nella rimonta transalpina. Lapidario il ct Didier Deschamps: “Sapete la differenza tra noi e loro? Loro stanno giocando una c…o di finale, noi no“. La garà terminerà 3-3 dopo i supplementari ma l’Albiceleste di Messi vincerà ai rigori laurendosi campione del mondo.

