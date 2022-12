Con i suoi pronostici è stato uno dei simboli di questi Mondiali

(LaPresse) Il panda Jing Jing (a cui è stato dato il nome arabo di Suhail) ha predetto la vittoria dell’Argentina nella finale sulla Francia ai Mondiali di Qatar. L’animale, con la compagna Thuraya, è stato uno dei simboli di questa rassegna iridata con i suoi pronostici. Entrambi sono stati regalati al Qatar dalla Cina prima della Coppa del Mondo. ONLY FOR USE UNTIL 19 DECEMBER 2022 – NO RESALE

