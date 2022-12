In migliaia si sono riuniti intorno all'Obelisco, simbolo della capitale argentina

(LaPresse) Cresce l’attesa a Buenos Aires per la finale dei Mondiali che vedrà l’Argentina sfidare la Francia domenica alle 16. I tifosi si sono riunità già dalla vigilia intorno all’Obelisco, simbolo della capitale argentina. Oggi numerosi gli eventi in programma per vivere al meglio una finale che potrebbe permettere alla Seleccion di salire sul tetto del mondo a 36 anni dall’ultima volta.

