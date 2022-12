Il presidente della Lazio ha parlato ai cronisti alla camera ardente dell'ex allenatore del Bologna

(LaPresse) – “Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure. Mi risulta che anche Vialli stia male. Stiamo parlando del nulla, non c’è nessun discorso scientifico, certo ci dobbiammo porre l’interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito parlando con i cronisti alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic. “Accadono anche nella vita ordinaria, ma su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere – ha aggiunto – Mi auguro non ci sia nessun nesso però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360° per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata